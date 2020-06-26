В Брянской области насчитали около 10 тысяч наркоманов

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:29:42+03:00

В Брянской области специализированную помощь получают около 4 тысяч человек, употребляющих запрещенные вещества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянской области насчитали около 9-10 тысяч человек, страдающих от наркозависимости. Такую статистику приводят в региональном департаменте здравоохранения. 26 июня отмечают День борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Неточность объясняется тем, что зависимые люди не стремятся обратиться за помощью и встать на учет. В Брянской области специализированную помощь получают около 4 тысяч человек, употребляющих запрещенные вещества. Медики повторяют об опасности употребления наркотиков. Ведь главная их особенность - необратимость негативных изменений, произошедших в психике.

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ИСТОЧНИК KP.RU