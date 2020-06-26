2020-06-26T09:19:46+03:00
Общество

Сотрудники ТЦ в Брянске о рассказали о первом дне работы после самоизоляции

Продавцы закончили на полтора часа позже обычного
Мария Дедкова
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В Брянске сотрудники торгового центра "Аэропарк" поделились своими впечатлениями о первом дне работы после снятия ограничений. Продавцы назвали этот день "апокалипсисом".

- Сейчас магазин временно закрывается в 21.00, но покупатели об этом не знали, - рассказала одна из сотрудниц ТРЦ изданию "Мой Брянск". - Их торопили охранники, но посетители продолжали ходить по залу. Мы не могли закрыть магазин, потому что я все еще стояла на кассе, моя коллега - возле примерочной, а в магазине было полно народу.После закрытия нам нужно уложить все вещи на места. Но в первый день весь зал был полностью перевернут. Это был какой-то апокалипсис. Наш рабочий день заканчивается в 21.30, но из магазина мы вышли где-то после 23.00.

Работники торгового центра пожаловались на покупателей, которые не хотят носить маски и перчатки. Из-за этого в магазинах происходили конфликты. Сотрудники "Аэропарка" призвали горожан соблюдать санитарные правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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