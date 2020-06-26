В Брянске на подъезде к Литейному мосту забраковали асфальт
Подрядчик будет укладывать покрытие заново
По словам специалистов технадзора, брак случился из-за укладки асфальта в дождь без соблюдения технологии.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на асфальте на подъезде к Литейному мосту обнаружили дефекты. Укладывать покрытие подрядчик будет заново за свой счет.
По словам специалистов технадзора, брак случился из-за укладки асфальта в дождь без соблюдения технологии. Это отразилось на качестве работ. Как сообщает пресс-служба брянской мэрии, подрядчику уже выставили претензию.
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ИСТОЧНИК KP.RU