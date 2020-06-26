В Унечском районе расказали о массовой гибели пчел
Пасечник предполагает, что причиной случившегося стали химикаты на полях
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В Унечском районе сообщили о массовой гибели пчел. Свою историю рассказал пасечник в соцсетях. По словам мужчины, у него погибло больше 400 семей.
Как предполагает брянец, трагедия случилась из-за обработки полей химикатами.
В прошлом году пасечники также жаловались на массовую гибель пчел в Комаричском районе и Брасове. Тогда губернатор Александр Богомаз сказал, что к этому привело использование дешевого аналога запатентованного средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU