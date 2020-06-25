В Новозыбкове столкнулись грузовик и легковушка

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:44:54+03:00

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В брянском городе Новозыбков столкнулись легковушка и грузовик. ДТП случилось около десяти часов утра в четверг, 25 июня, у дома №68 на улице Рошаля.

По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗ-21070 не учел дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с ней. Это был КамАЗ.

Мужчину за рулем легковушки и его 29-летнюю пассажирку составили в больницу с различными травмами.

- По результатам проведенного медицинского освидетельствования оба водителя в момент столкновения были трезвы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU