В Брянске детям-инвалидам отказали в лекарствах

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:12:38+03:00

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В Брянске департамент здравоохранения не предоставил детям-инвалидам медикаменты за счет областного бюджета.

С жалобой на отказ выделить бесплатные лекарственные средства несовершеннолетним в прокуратуру обратилась жительница областного центра. Двое ее детей по жизненным показаниям нуждаются в дорогостоящих препаратах.

Дело было направлено в суд, который обязал чиновников выделить необходимые лекарства. В настоящее время дети обеспечены нужными средствами за счет областного бюджета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU