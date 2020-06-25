В Брянске детям-инвалидам отказали в лекарствах
В Брянске департамент здравоохранения не предоставил детям-инвалидам медикаменты за счет областного бюджета.
С жалобой на отказ выделить бесплатные лекарственные средства несовершеннолетним в прокуратуру обратилась жительница областного центра. Двое ее детей по жизненным показаниям нуждаются в дорогостоящих препаратах.
Дело было направлено в суд, который обязал чиновников выделить необходимые лекарства. В настоящее время дети обеспечены нужными средствами за счет областного бюджета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU