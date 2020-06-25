2020-06-25T18:33:39+03:00
Общество

В Брянской области восстановили памятник жертвам фашизма

Добровольцы отремонтировали обелиск к Дню памяти и скорби
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» в Брянской области.Фото: Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» в Брянской области.
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В Брянской области восстановили памятник в поселке Семенцы Дубровского района. Добровольцы отремонтировали постамент, покрасили плиту с надписью.

Поселок Семенцы был стерт с лица земли в ночь с 7 на 8 марта 1943 года фашистскими карателями. За связь с партизанами они заживо сожгли 144 мирных жителей: женщин, детей, стариков. С тех пор поселок больше не существует. В 1969 году на месте трагедии установили обелиск. Через 20 лет после этого он был отремонтирован в последний раз.

В 2020 году активисты и волонтеры провели реконструкцию памятника к Дню памяти и скорби. 22 июня родственники погибших смогли почтить память своих близких у обновленного мемориала, рассказали в пресс-службе регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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