2020-06-25T18:16:51+03:00
Общество

Брянцев предупредили о камере за светофором на драмтеатре

Водители не замечают стоп-линию и платят штрафы
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Жителей Брянска предупредили о камере возле светофора у драмтеатра. Она стоит позади перекрестка улицы Фокина и проспекта Ленина. И фотографирует автомобили сзади.

Водители жалуются, что на новой дороге не нарисовали стоп-линию. Знак, у которого следует останавливаться перед перекрестком, находится перед светофором. Многие автомобилисты его проезжают. Поэтому им приходит штраф - 800 рублей - за пересечение стоп-линии.

Брянским автомобилистам посоветовали подучить правила, чтобы не нарываться на штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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