Брянцев предупредили о камере за светофором на драмтеатре
Жителей Брянска предупредили о камере возле светофора у драмтеатра. Она стоит позади перекрестка улицы Фокина и проспекта Ленина. И фотографирует автомобили сзади.
Водители жалуются, что на новой дороге не нарисовали стоп-линию. Знак, у которого следует останавливаться перед перекрестком, находится перед светофором. Многие автомобилисты его проезжают. Поэтому им приходит штраф - 800 рублей - за пересечение стоп-линии.
Брянским автомобилистам посоветовали подучить правила, чтобы не нарываться на штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU