Брянские дети присоединятся к славянскому хороводу
В этом году традиционный международный фестиваль «Славянское единство» пройдет в удаленном режиме.
27 июня дети и взрослые из Брянска, Могилева, Гомеля, Донецка и других городов соберутся в едином «Славянском хороводе». Видео-трансляция приветствий коллективов пройдет в официальной группе учебно-методического центра культуры и искусства в социальных сетях.
В акции примут участие учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, рассказали в департаменте культуры Брянской области.
Фестиваль славянских народов много лет подряд собирает представителей России, Белоруссии и Украины. Международное общение позволяет сохранять традиции и культуру славянских народов.
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ИСТОЧНИК KP.RU