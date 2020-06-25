Брянские дети присоединятся к славянскому хороводу

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:11:28+03:00

В этом году международный фестиваль «Славянское единство» пройдет в онлайн-формате

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В этом году традиционный международный фестиваль «Славянское единство» пройдет в удаленном режиме.

27 июня дети и взрослые из Брянска, Могилева, Гомеля, Донецка и других городов соберутся в едином «Славянском хороводе». Видео-трансляция приветствий коллективов пройдет в официальной группе учебно-методического центра культуры и искусства в социальных сетях.

В акции примут участие учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, рассказали в департаменте культуры Брянской области.

Фестиваль славянских народов много лет подряд собирает представителей России, Белоруссии и Украины. Международное общение позволяет сохранять традиции и культуру славянских народов.

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ИСТОЧНИК KP.RU