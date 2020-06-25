Брянские музыканты сыграли в сводном интернациональном оркестре
Брянский городской духовой оркестр стал участником музыкального парада памяти «Интернациональный Бессмертный оркестр».
Почти 30 коллективов из России и зарубежных стран вместе сыграли марш «Прощание славянки». Музыкантам предложили записать на видео исполнение этого известного произведения. Участниками виртуального сводного оркестра стали гражданские и военные коллективы из России и стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии.
Акция стала продолжением проекта «Бессмертный оркестр», который был посвящен памяти музыкантов Государственного духового оркестра СССР, погибших в 1941 году в боях под Вязьмой, рассказали в департаменте культуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU