2020-06-25T17:37:36+03:00
Общество

Брянские музыканты сыграли в сводном интернациональном оркестре

Брянский духовой оркестр присоединился к музыкальному параду памяти
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Департамент культуры Брянской области.Фото: Департамент культуры Брянской области.
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Брянский городской духовой оркестр стал участником музыкального парада памяти «Интернациональный Бессмертный оркестр».

Почти 30 коллективов из России и зарубежных стран вместе сыграли марш «Прощание славянки». Музыкантам предложили записать на видео исполнение этого известного произведения. Участниками виртуального сводного оркестра стали гражданские и военные коллективы из России и стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии.

Акция стала продолжением проекта «Бессмертный оркестр», который был посвящен памяти музыкантов Государственного духового оркестра СССР, погибших в 1941 году в боях под Вязьмой, рассказали в департаменте культуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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