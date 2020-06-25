2020-06-25T17:04:15+03:00
Общество

В Брянской области женщина ездила по поддельным правам

Обстоятельство выяснилось при проверке сотрудниками полиции
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Мглинском районе Брянской области женщина ездила по поддельным водительским правам. Данный факт выявили сотрудники патрульно-постовой службы. При проверке документов оказалось, что у водителя отсутствует страховка на автомобиль. Полицейские проверили данные по федеральной базе данных и выяснили, что водительское удостоверение числится за другим человеком – жителем Москвы. Документы были направлены на технико-криминалистическое исследование. Первоначально женщина отрицала факт подлога, но позднее призналась, что получила права в московской автошколе.

В отношении автолюбительницы были составлены административные протоколы за вождение без водительских прав и полиса обязательного страхования. Также рассматривается вероятность возбуждения уголовного дела за использование заведомо подложного документа, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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