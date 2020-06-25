В Брянской области благоустроили заброшенные захоронения

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:30:30+03:00

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В Белых Берегах Брянской области активисты общественной организации «Белые Берега» при поддержке администрации местного кладбища благоустроили заброшенные могилы. Особое внимание они уделили захоронениям участников Великой Отечественной войны.

— Основным критерием для нашей деятельности являлся заброшенный вид захоронения и наличие звезды на памятнике, — рассказали активисты.

Еженедельно с конца апреля белобережцы выходили на субботник. Всего они очистили и покрасили около 200 памятников. За все время на эти цели было израсходовано около 72 литров краски.

Там, где сохранились данные об умершем, были обновлены таблички. На могилах без надписей активисты оставили сообщение: «время стерло краску, но не память. Если вы знаете, кто здесь похоронен, позвоните нам».

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ИСТОЧНИК KP.RU