В Брянске затопило дачные участки

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:48:28+03:00

На образовавшемся озере поселились утки и чайки

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В Брянске в районе улицы Романа Брянского затопило дачные участки. На образовавшемся озере поселились водоплавающие птицы. Об этом рассказали в социальных сетях.

— Появившееся недавно озеро на Романа Брянского сильно увеличилось и затопило находящиеся рядом дачные участки и теплицы, которые теперь стали излюбленным местом уток и чаек, — рассказала местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU