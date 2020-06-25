В Брянске затопило дачные участки
На образовавшемся озере поселились утки и чайки
Фото: Алиса Диммель
Изменить размер текста:
В Брянске в районе улицы Романа Брянского затопило дачные участки. На образовавшемся озере поселились водоплавающие птицы. Об этом рассказали в социальных сетях.
— Появившееся недавно озеро на Романа Брянского сильно увеличилось и затопило находящиеся рядом дачные участки и теплицы, которые теперь стали излюбленным местом уток и чаек, — рассказала местная жительница.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU