В Брянске в Орлике утонул 59-летний мужчина

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:24:50+03:00

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В Брянске на озере Орлик-2 утонул 59-летний мужчина. Его тело из воды подняли водолазы в четверг, 25 июня.

На место происшествия приезжали 10 человек и пять единиц техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Специалисты выяснят обстоятельства и причины гибели мужчины.

Кстати, накануне 24 июня в реке Ипуть в городе Сураж утонул 45-летний мужчина. Причины его смерти также выясняют.

Тела обоих погибших обнаружили не на официальных пляжах.

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ИСТОЧНИК KP.RU