2020-06-25T15:06:44+03:00
Происшествия

В Брянске умер пожилой велосипедист, которого сбила машина

С начала года случилось 8 ДТП с велосипедистами
Марина АНТОНОВА
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В Брянске умер 81-летний велосипедист, которого сбила машина. ДТП случилось 19 июня в начале шестого вечера на улице Ново-Советской в Бежице. Женщина за рулем "Шерволе" ехала от улицы Почтовой в сторону Литейной. Она сбила пожилого велосипедиста, который двигался по улице Окружной. Пенсионера с травмами доставили в больницу. Но через пять дней он скончался, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Всего с начала года в Брянске случилось восемь ДТП с участием велосипедистов. В них один человек погиб и семеро получили травмы.

С 26 по 28 июня в городе пройдет операция "Вело". Автоинспекторы будут следить, соблюдают ли правила дорожного движения горожане на двухколесном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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