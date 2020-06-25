В Брянске умер пожилой велосипедист, которого сбила машина
В Брянске умер 81-летний велосипедист, которого сбила машина. ДТП случилось 19 июня в начале шестого вечера на улице Ново-Советской в Бежице. Женщина за рулем "Шерволе" ехала от улицы Почтовой в сторону Литейной. Она сбила пожилого велосипедиста, который двигался по улице Окружной. Пенсионера с травмами доставили в больницу. Но через пять дней он скончался, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Всего с начала года в Брянске случилось восемь ДТП с участием велосипедистов. В них один человек погиб и семеро получили травмы.
С 26 по 28 июня в городе пройдет операция "Вело". Автоинспекторы будут следить, соблюдают ли правила дорожного движения горожане на двухколесном транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU