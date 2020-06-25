Жителям Брянской области расскажут о семейных ценностях

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:39:39+03:00

В Брянской области по прямой телефонной линии расскажут о семейных правоотношениях и правах ребенка. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

26 июня руководитель следственного комитета и уполномоченный по правам ребенка проведут прямую телефонную линию

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В Брянской области 26 июня по прямой телефонной линии расскажут о семейных правоотношениях, правах ребенка. Граждане смогут получить правовую консультацию.

С людьми поговорят руководитель следственного комитета России по Брянской области Максим Лукичев и уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Свои вопросы граждане могут задать 26 июня с 11.00 до 13.00 по телефону 8(4832)41-61-88. Для безопасности разговор будет записываться в автоматическом режиме, рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU