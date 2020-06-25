В Брянске устроили облаву на безмасочных прохожих
В Фокинском районе Брянска полицейские проводят рейд по выявлению прохожих без медицинских масок. Фотографию инцидента выложили в одной из социальных сетей.
— Людей на остановке второй Брянск пакуют как горячие пирожки, советую без маски там не выходить, — написал очевидец.
В комментариях под новостью жители области активно обсуждают законность штрафов за отсутствие медицинской маски.
Напомним, в Брянской области продолжает действовать особый режим, при котором граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU