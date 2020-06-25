2020-06-25T13:59:35+03:00
Общество

В Брянске устроили облаву на безмасочных прохожих

Об этом сообщили в социальных сетях
Максим РЯБЦЕВ
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В Фокинском районе Брянска полицейские проводят рейд по выявлению прохожих без медицинских масок. Фотографию инцидента выложили в одной из социальных сетей.

— Людей на остановке второй Брянск пакуют как горячие пирожки, советую без маски там не выходить, — написал очевидец.

В комментариях под новостью жители области активно обсуждают законность штрафов за отсутствие медицинской маски.

Напомним, в Брянской области продолжает действовать особый режим, при котором граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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