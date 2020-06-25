2020-06-25T13:37:50+03:00
Общество

В Брянской области появилось еще одно видео взрыва на вольфрамовом заводе в Унече

На ролике видна серия взрывов
Максим РЯБЦЕВ
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Фото: стоп-кадр с видеоФото: стоп-кадр с видео
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В Унече Брянской области 22 июня около девяти часов вечера на заводе тугоплавких металлов, принадлежащем компании «Вольфрам», произошла серия взрывов.

На появившемся в сети изображении с камер наблюдения отчетливо видно, что в момент аварии из печи начал растекаться раскаленный металл. После серии ярких вспышек цех окутало дымом и копотью.

На появившемся ранее ролике можно заметить, что в рабочем помещении находились несколько человек. Один из сотрудников оказался в непосредственной близости от аварийной печи. Однако он успел убежать до того, как пожар распространился по территории всего цеха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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