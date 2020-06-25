25 Июнь 2020 2020-06-25T13:25:01+03:00

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В Брянске начали ремонтировать сгоревшее здание бывшего литературного музея на улице Фокина. Фотографии с места проведения работа опубликовали в социальных сетях. На снимках видны строительные леса. Конструкции установили со стороны фасада и со двора. Рабочие также чинят крышу.

Напомним, пожар в здании случился вечером 5 марта. В последнее время в нем располагался бар и офисные помещения. Во время пожара в здании никто не пострадал.

Сгоревший дом является памятником архитектуры.

В доме 19-го века современной улицы Фокина жил видный политический деятель Игнат Фокин. В этом доме он умер. Фокина похоронили на Набережной. Его могила располагается в Семеновском сквере.

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ИСТОЧНИК KP.RU