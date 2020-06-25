В Брянской области за голосованием наблюдают больше 8 тысяч человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:05:49+03:00

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В Брянской области за голосованием по поправкам в конституцию будут наблюдать представители 26 политических партий и общественных объединений. В целом на избирательные участки общественной палатой Брянской области направлены 8380 человек. От общественных организаций делегировано 4866 наблюдателей, от политических партий – 3490.

Также изъявили желание следить за ходом голосования 25 граждан. Из них только одному самовыдвиженцу было отказано из-за отсутствия у него постоянной регистрации на территории Брянской области, сообщили на пресс-конференции, посвященной общероссийскому голосованию по поправкам к конституции.

Напомним, 25 июня в стране стартовало общероссийское голосование по поправкам к конституции. Граждане могут высказать свою позицию в течение недели на избирательных участках. Завершится голосование 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU