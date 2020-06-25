Четыре брянских судьи сложили полномочия
Все они покинули посты по собственному желанию
Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Брянской области свои посты покинули сразу четыре судьи. Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Полномочия сложили: председатель Мглинского райсуда Петр Бушмелев, судья Дятьковского городского суда Юрий Балабанов, судья Навлинского районного суда Дмитрий Данилкин и мировая судья Володарского района Брянска Маргарита Фрей. Об этом сообщили на сайте квалификационной коллегии судей Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU