2020-06-25T12:03:42+03:00
Общество

Четыре брянских судьи сложили полномочия

Все они покинули посты по собственному желанию
Мария Дедкова
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Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию.Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Брянской области свои посты покинули сразу четыре судьи. Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Полномочия сложили: председатель Мглинского райсуда Петр Бушмелев, судья Дятьковского городского суда Юрий Балабанов, судья Навлинского районного суда Дмитрий Данилкин и мировая судья Володарского района Брянска Маргарита Фрей. Об этом сообщили на сайте квалификационной коллегии судей Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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