Четыре брянских судьи сложили полномочия

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:03:42+03:00

Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все они покинули посты по собственному желанию

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В Брянской области свои посты покинули сразу четыре судьи. Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Полномочия сложили: председатель Мглинского райсуда Петр Бушмелев, судья Дятьковского городского суда Юрий Балабанов, судья Навлинского районного суда Дмитрий Данилкин и мировая судья Володарского района Брянска Маргарита Фрей. Об этом сообщили на сайте квалификационной коллегии судей Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU