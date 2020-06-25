2020-06-25T11:43:05+03:00
Общество

Брянские семьи получили более полутора миллиардов детских выплат

Свыше 126 тысяч семей подали заявки на 10 тысяч рублей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области свыше 126 тысяч семей воспользовались своим правом на получение 10 тысяч рублей. Перечисление средств по указу президента началось 1 июня. Брянским семьям уже выплатили около 1 миллиарда 667 миллионов рублей.

В июле выдача 10 тысяч рублей на детей до 16 лет продолжится. В этот раз родителям или опекунам не нужно никуда специально обращаться. Если семья уже получала деньги в июне, то июльское перечисление будет произведено автоматически, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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