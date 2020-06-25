В Брянской области привели обновленный коэффициент распространения коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:35:02+03:00

Теперь он равен 0,942

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В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 0,942. Днем раньше он составлял 0,962.

Наш регион приступил к первому этапу снятия ограничений. В области отрыли магазины, возобновили вакцинацию и плановую медицинскую помощь.

Ко второму этапу регион перейдет, когда коэффициент станет ниже 0,8.

Напомним, коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU