В Брянской области привели обновленный коэффициент распространения коронавируса
Теперь он равен 0,942
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В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 0,942. Днем раньше он составлял 0,962.
Наш регион приступил к первому этапу снятия ограничений. В области отрыли магазины, возобновили вакцинацию и плановую медицинскую помощь.
Ко второму этапу регион перейдет, когда коэффициент станет ниже 0,8.
Напомним, коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU