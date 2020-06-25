В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 69 человек
В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 69 человек, выздоровели 56 пациентов, скончалось 34 человека.
В целом с начала эпидемии в регионе опасной инфекцией заразились 5870 жителей области. Справились с болезнью 4272 инфицированных. От коронавируса скончались 34 жителя региона.
Случаи заболевания зафиксированы во всех районах области. Больше всего инфицированных проживает в региональном центре. В Брянске зарегистрировано 2575 случаев заболевания, сообщили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU