2020-06-25T10:44:18+03:00
Общество

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 69 человек

В целом с начала эпидемии опасной инфекцией заразились 5870 жителей области
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 69 человек, выздоровели 56 пациентов, скончалось 34 человека.

В целом с начала эпидемии в регионе опасной инфекцией заразились 5870 жителей области. Справились с болезнью 4272 инфицированных. От коронавируса скончались 34 жителя региона.

Случаи заболевания зафиксированы во всех районах области. Больше всего инфицированных проживает в региональном центре. В Брянске зарегистрировано 2575 случаев заболевания, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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