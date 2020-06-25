2020-06-25T10:38:39+03:00
Общество

В Брянской области началось голосование по поправкам в Конституцию

В регионе открылись участки
Мария Дедкова
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В Брянске участки разместили в самодельных палатках.В Брянске участки разместили в самодельных палатках.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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25 июня в Брянской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию. С сегодняшнего дня целую неделю в регионе будут открыты участки.

В Брянске их будет 172, все они открылись ровно в 8.00.

- Входы и выходы избирательных участков расположены в разных местах, чтобы приходящие на участок не пересекались с уходящими, - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - В хорошую погоду голосование будет проходить на улице. Каждому участнику голосования обязательно измерят температуру, желающим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Все члены комиссии также обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

ВАЖНО

Избирательные участки будут работать с 25 июня по 1 июля с 8.00 до 20.00. Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится 1 июля в 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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