В Брянской области началось голосование по поправкам в Конституцию
25 июня в Брянской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию. С сегодняшнего дня целую неделю в регионе будут открыты участки.
В Брянске их будет 172, все они открылись ровно в 8.00.
- Входы и выходы избирательных участков расположены в разных местах, чтобы приходящие на участок не пересекались с уходящими, - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - В хорошую погоду голосование будет проходить на улице. Каждому участнику голосования обязательно измерят температуру, желающим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Все члены комиссии также обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.
ВАЖНО
Избирательные участки будут работать с 25 июня по 1 июля с 8.00 до 20.00. Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится 1 июля в 20.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU