В Унече водитель УАЗа сбил пятилетнюю девочку

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:10:56+03:00

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В брянском городе Унеча водитель УАЗа сбил пятилетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины двенадцатого дня на улице Дачной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

52-летний автомобилист ехал со стороны улицы 9 Мая в сторону улицы Новоселов. Ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего на остановке автобуса.

У ребенка - закрытый перелом голени со смещением. Девочку госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU