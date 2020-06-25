В Унече водитель УАЗа сбил пятилетнюю девочку
Ребенок внезапно выбежал из-за автобуса
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В брянском городе Унеча водитель УАЗа сбил пятилетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины двенадцатого дня на улице Дачной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
52-летний автомобилист ехал со стороны улицы 9 Мая в сторону улицы Новоселов. Ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего на остановке автобуса.
У ребенка - закрытый перелом голени со смещением. Девочку госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU