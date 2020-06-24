Брянцы выстроились в очереди у магазинов в ТРЦ

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:49:42+03:00

В зал впускают по несколько человек

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В Брянске с 23 июня начали работать магазины в крупных торговых центрах. Они должны соблюдать все санитарные требования.

После снятия ограничений горожане устремились в крупные ТРЦ. В соцсетях брянцы рассказали о заполненных парковках. Также появились фотографии очередей у магазинов.

Охранники и продавцы впускают в залы по несколько человек. Но возле выхода уже стоит около десяти человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU