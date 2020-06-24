В Брянске возложили цветы к Вечному огню
Руководители города и области почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
Память тех, кто не вернулся с полей сражения, почтили минутой молчания.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
24 июня в Брянске прошел праздничный марш, посвященный 75-летию Великой Победы. Однако день начался с возложения цветов на Площади партизан. В церемонии приняли участие руководители города и области, а также главы ведомств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Память тех, кто не вернулся с полей сражения, почтили минутой молчания. Затем официальная делегация отправилась на марш Победы, который стартовал в 10.00 на проспекте Ленина.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU