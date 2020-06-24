2020-06-24T17:43:29+03:00
Общество

Три брянских медика получили звания "Заслуженный врач"

Соответствующий указ подписал президент
Мария Дедкова
Поделиться:
Труд медиков отметили на высшем уровне.Труд медиков отметили на высшем уровне.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Три брянских медика стали заслуженными врачами страны. Указ об этом подписал глава государства.

Звания удостоились заведующая отделением роддома при областной больнице №1 Елена Захарова, врач сосудистого центра при областной больнице Владимир Лопатин и заведующий отделением Брянской городской больницы №1 Владимир Эманов.

Напомним, накануне Дня медика 17 брянских врачей и медсестер получили высокие звания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске возложили цветы к Вечному огню
Три брянских медика получили звания "Заслуженный врач"
В Брянске пели песни Победы
В Брянске 40 белых голубей взмыли в воздух
Брянский краеведческий музей приглашает на онлайн-выставку
В Брянске возле лицея №1 сбили женщину
В Брянске произошел пожар в торговом центре «Московский»
Взрыв в Брянской области прокомментировали в региональном МЧС
В Брянской области вырос коэффициент коронавируса
В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 72 человека
В Брянске начался торжественный марш в честь 75-летия Победы
В Брянской области готовятся к шествию Бессмертного полка
В Брянской области начинают работу крупные торговые центры
Бывшего главного инженера "Брянскавтодора" осудили за мошенничество
В Брянске начали второй этап строительства дороги между Володарским и Фокинским районами
В Брянске назначили директора строящейся школы №71
В Брянске рассказали о состоянии истощенной малышки
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Брянской области нашли пропавшего Николая Петрухина
Брянцам покажут прямую трансляцию марша в честь 75-летия Победы
Брянские предприятия отправили на экспорт свыше 450 тонн продукции
В Брянской области умерла пенсионерка, от которой отказалась дочь
ВТБ Лизинг раcширяет продажи техники на альтернативных источниках топлива с господдержкой
Жителя Новозыбкова подозревают в убийстве односельчанина и его матери
В Брянске после ливня на Черметовском мосту образовался провал
В Брянске за ночь выпала месячная норма осадков
С июля поезда между Брянском и столицами будут ходить чаще