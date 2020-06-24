Три брянских медика получили звания "Заслуженный врач"
Соответствующий указ подписал президент
Труд медиков отметили на высшем уровне.Фото: Алексей ФОКИН
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Три брянских медика стали заслуженными врачами страны. Указ об этом подписал глава государства.
Звания удостоились заведующая отделением роддома при областной больнице №1 Елена Захарова, врач сосудистого центра при областной больнице Владимир Лопатин и заведующий отделением Брянской городской больницы №1 Владимир Эманов.
Напомним, накануне Дня медика 17 брянских врачей и медсестер получили высокие звания.
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ИСТОЧНИК KP.RU