Три брянских медика получили звания "Заслуженный врач"

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:43:29+03:00

Труд медиков отметили на высшем уровне. Фото: Алексей ФОКИН

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Три брянских медика стали заслуженными врачами страны. Указ об этом подписал глава государства.

Звания удостоились заведующая отделением роддома при областной больнице №1 Елена Захарова, врач сосудистого центра при областной больнице Владимир Лопатин и заведующий отделением Брянской городской больницы №1 Владимир Эманов.

Напомним, накануне Дня медика 17 брянских врачей и медсестер получили высокие звания.

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ИСТОЧНИК KP.RU