В Брянске пели песни Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:01:46+03:00

Юноши и девушки – участники всероссийского фестиваля талантливой молодежи «Таврида» пели песни разных лет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

После торжественного марша во всех районах города прошли мини-концерты

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24 июня в Брянске после торжественного марша, посвященного юбилею Победы, во всех районах города прошли небольшие концерты.

Молодежь из арт-класса «Таврида» радовала прохожих песнями и танцами на аллее у стадиона «Динамо». Юноши и девушки – участники всероссийского фестиваля талантливой молодежи «Таврида» пели песни разных лет.

В праздничный день мини-концерты прошли во всех районах областного центра. Лучшие творческие коллективы Брянска пели песни Победы на площадках у Домов культуры и просто во дворах жилых домов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU