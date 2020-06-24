В Брянске пели песни Победы
24 июня в Брянске после торжественного марша, посвященного юбилею Победы, во всех районах города прошли небольшие концерты.
Молодежь из арт-класса «Таврида» радовала прохожих песнями и танцами на аллее у стадиона «Динамо». Юноши и девушки – участники всероссийского фестиваля талантливой молодежи «Таврида» пели песни разных лет.
В праздничный день мини-концерты прошли во всех районах областного центра. Лучшие творческие коллективы Брянска пели песни Победы на площадках у Домов культуры и просто во дворах жилых домов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU