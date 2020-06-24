В Брянске 40 белых голубей взмыли в воздух

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:45:47+03:00

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24 июня в Брянске после торжественного марша молодые люди выпустили в небо 40 белых голубей. Птицы, символизирующие мир, взмыли ввысь над площадью Партизан.

Акция «Голубь мира» была посвящена 75-й годовщине Победы. Она символизирует мирную жизнь и веру в лучшее, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU