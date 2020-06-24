2020-06-24T16:14:59+03:00
Общество

Брянский краеведческий музей приглашает на онлайн-выставку

Экспозиция посвящена легендарному параду Победы 1945 года
Татьяна Александрова
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Фото: информационный центр "Музея Победы".Фото: информационный центр "Музея Победы".
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Брянский краеведческий музей приглашает на онлайн-выставку «Парад Победителей», посвященную историческому шествию 1945 года. Музей стал участником акции «Территория Победы» в честь 75-летия парада в Москве. Выставка будет работать до 1 августа.

В виртуальную экспозицию вошли фотографии и видеозаписи легендарного марша из архивов Минобороны. Ранее эти документы не публиковались. Гости выставки смогу увидеть почти 60 уникальных документов, фотографий и личных вещей участников шествия. Здесь представлены кадры с репетиций и с самого парада. Можно посмотреть, как выстраивали войска и как работали кинооператоры. На выставке также можно узнать о концерте для участников марша, который прошел 25 июня в Кремле.

Помимо этого в экспозицию включены портреты полководцев Великой Отечественной войны кисти заслуженного художника России Виктора Шилова «Маршалы Победы», рассказали в информационном центре «Музея Победы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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