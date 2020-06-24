В Брянске возле лицея №1 сбили женщину
По предварительной информации, в ДТП попала машина с анализами на COVID-19
Женщина получила переломы ног. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске возле лицея №1 под колеса машины попала женщина-киоскер. ДТП произошло 24 июня около шести часов утра на пешеходном переходе.
Все случилось, когда киоскер шла на работу. По словам коллег пострадавшей, на нее наехал автомобиль, который перевозил с собой анализы пациентов на COVID-19. Женщина получила переломы ног. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU