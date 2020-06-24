24 Июнь 2020 2020-06-24T15:13:24+03:00

Возгорание было ликвидировано за девять минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Возгорание было ликвидировано за девять минут

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В Брянске произошел пожар в торговом центре «Московский». Около полудня на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Московском Бежицкого района.

На место происшествия выехали три пожарных расчета в составе пяти автоцистерн и автолестницы. Выяснилось, что горел утеплитель площадью 7 квадратных метров в техническом помещении на крыше торгового центра «Московский». Из здания эвакуировали 98 человек.

Сотрудники МЧС за девять минут ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU