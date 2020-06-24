В Брянске произошел пожар в торговом центре «Московский»
В Брянске произошел пожар в торговом центре «Московский». Около полудня на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Московском Бежицкого района.
На место происшествия выехали три пожарных расчета в составе пяти автоцистерн и автолестницы. Выяснилось, что горел утеплитель площадью 7 квадратных метров в техническом помещении на крыше торгового центра «Московский». Из здания эвакуировали 98 человек.
Сотрудники МЧС за девять минут ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU