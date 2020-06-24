Взрыв в Брянской области прокомментировали в региональном МЧС

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:24:05+03:00

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В пресс-службе управления МЧС России по Брянской области рассказали о работе пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара в Унече. 22 июня на предприятии по производству вольфрама в одной из печей произошел выплеск шихтовой смеси. После сообщения о возгорании на место происшествия выехали три пожарные машины. Возгорание происходило очагами на территории всего цеха.

В тушении приняли участие семь человек личного состава. С огнем удалось справиться в течение часа. По словам начальника отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Брянской области Татьяны Сениной, данный пожар не относится к категории особо сложных. В результате происшествия никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU