В Брянской области вырос коэффициент коронавируса

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:41:21+03:00

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В Брянской области за сутки коэффициент коронавируса вырос и составил 0,962. Накануне он был равен 0,922. При этом коэффициент остается ниже единицы, что позволяет постепенно снимать коронавирусные ограничения.

Напомним, в Брянской области с 8 июня идет поэтапное снятие режима самоизоляции. Уже приступили к работе магазины площадью до 400 квадратных метров. Людям разрешили гулять на улицах и заниматься спортом на свежем воздухе. Началась плановая вакцинация детей и взрослых.

Снятие ограничений позволило провести 24 июня торжественный марш в честь 75-летия Победы. При этом в регионе продолжается масочный режим. Также обязательной остается самоизоляция для людей старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU