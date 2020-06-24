24 Июнь 2020 2020-06-24T11:04:13+03:00

С начала эпидемии инфекцию выявили у 5801 жителя региона

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В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 72 человека. Это на два случая меньше чем днем ранее. За день выросло количество выздоровевших. Из лечебных учреждений выписали 46 пациентов, накануне было 32 человека.

В целом с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболел 5801 человек. Сумели побороть опасный вирус 4216 жителей области. От коронавируса скончались 34 человека, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU