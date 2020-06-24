2020-06-24T10:07:06+03:00
Общество

В Брянске начался торжественный марш в честь 75-летия Победы

Парадные расчеты проходят по проспекту Ленина
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: телеканал "Брянская губерния"Фото: телеканал "Брянская губерния"
Изменить размер текста:

В Брянске начался торжественный марш, посвященный 75-летию Победы.

В шествии на проспекте Ленина принимают участие войска Брянского территориального гарнизона, парадные расчеты силовых структур, юнармейцы.

На параде представлено современное вооружение и военная техника.

Прямую трансляцию торжественного марша можно посмотреть на телеканале «Брянская губерния».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрыв в Брянской области прокомментировали в региональном МЧС
В Брянской области вырос коэффициент коронавируса
В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 72 человека
В Брянске начался торжественный марш в честь 75-летия Победы
В Брянской области готовятся к шествию Бессмертного полка
В Брянской области начинают работу крупные торговые центры
Бывшего главного инженера "Брянскавтодора" осудили за мошенничество
В Брянске начали второй этап строительства дороги между Володарским и Фокинским районами
В Брянске назначили директора строящейся школы №71
В Брянске рассказали о состоянии истощенной малышки
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Брянской области нашли пропавшего Николая Петрухина
Брянцам покажут прямую трансляцию марша в честь 75-летия Победы
Брянские предприятия отправили на экспорт свыше 450 тонн продукции
В Брянской области умерла пенсионерка, от которой отказалась дочь
ВТБ Лизинг раcширяет продажи техники на альтернативных источниках топлива с господдержкой
Жителя Новозыбкова подозревают в убийстве односельчанина и его матери
В Брянске после ливня на Черметовском мосту образовался провал
В Брянске за ночь выпала месячная норма осадков
С июля поезда между Брянском и столицами будут ходить чаще