В Брянске начался торжественный марш в честь 75-летия Победы
Парадные расчеты проходят по проспекту Ленина
Фото: телеканал "Брянская губерния"
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В Брянске начался торжественный марш, посвященный 75-летию Победы.
В шествии на проспекте Ленина принимают участие войска Брянского территориального гарнизона, парадные расчеты силовых структур, юнармейцы.
На параде представлено современное вооружение и военная техника.
Прямую трансляцию торжественного марша можно посмотреть на телеканале «Брянская губерния».
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ИСТОЧНИК KP.RU