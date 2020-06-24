В Брянской области готовятся к шествию Бессмертного полка
При Брянском краеведческом музее работает координационный штаб акции
В Брянской области готовятся к шествию Бессмертного полка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области готовятся к шествию Бессмертного полка.
В Брянске он пройдет 26 июля по проспекту Ленина до Кургана Бессмертия. Место сбора участников акции на пересечении улицы Горького и проспекта Ленина.
В Брянском краеведческом музее действует координационный штаб акции «Бессмертный полк», сообщили в правительстве Брянской области.
Координационный штаб работает по адресу: город Брянск, площадь Партизан, дом № 6. Телефон штаба: 64-47-88.
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ИСТОЧНИК KP.RU