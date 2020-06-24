2020-06-24T08:38:12+03:00
Общество

В Брянской области начинают работу крупные торговые центры

Для покупателей откроют торговые точки площадью до 400 квадратных метров
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области идет постепенное снятие коронавирусных ограничений. С 24 июня к работе приступает торгово-развлекательный центр «Аэропарк». Здесь откроют торговые точки площадью менее 400 квадратных метров. Посетители и сотрудники магазинов должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Также двери для покупателей распахнут торгово-развлекательный центр «БУМ-сити» в Бежице и Дом быта в Советском районе, сообщает телеканал «Городской».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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