В Брянской области начинают работу крупные торговые центры
Для покупателей откроют торговые точки площадью до 400 квадратных метров
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В Брянской области идет постепенное снятие коронавирусных ограничений. С 24 июня к работе приступает торгово-развлекательный центр «Аэропарк». Здесь откроют торговые точки площадью менее 400 квадратных метров. Посетители и сотрудники магазинов должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Также двери для покупателей распахнут торгово-развлекательный центр «БУМ-сити» в Бежице и Дом быта в Советском районе, сообщает телеканал «Городской».
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ИСТОЧНИК KP.RU