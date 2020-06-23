23 Июнь 2020 2020-06-23T22:59:34+03:00

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Бывшего главного инженера "Брянскавтодора" осудили за мошенничество. Приговор вынесли в Советском районном суде. Подсудимый получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В суде доказали шесть эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. В обязанности главного инженера входил подбор продукции для производственной деятельности предприятия. Он формировал для поставщиков документы с заведомо завышенной стоимостью. И вводил тем самым в заблуждение руководство предприятия о реальной стоимости приобретаемой продукции, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Поставщики не были посвящены в преступные планы инженера. Разницу в стоимости товара он забирал себе. Предприятию причинили ущерб на 470 тысяч рублей.

Приговор бывшему сотруднику пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU