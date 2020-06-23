В Брянске начали второй этап строительства дороги между Володарским и Фокинским районами

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:51:27+03:00

Первый этап еще не закончили

Изменить размер текста: A A

В Брянске приступили ко второму этапу строительства дороги между Володарским районом и Фокинским. Контракт заключили с тем же подрядчиком, который выполняет работы на первом этапе. Стоимость работ строители снизили на 100 миллионов рублей во время торгов. Общая сумма контракта на второй этап - один миллиард рублей.

На втором этапе построят дорогу протяженность 3,5 километра, разворотное кольцо на перекрестке с улицей Горького в районе Набережной. Дорогу на Горького и новый мост, который появится вместо понтонного, будут строить на третьем этапе.

На первом этапе работ строят дорогу протяженностью 1,7 километр, мост через реку Снежеть и разворотное кольцо на проспекте Московском. Стоимость первого этапа - 913 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А общая стоимость новой дороги - 2,8 миллиарда рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU