2020-06-23T18:51:52+03:00
Общество

В Брянске назначили директора строящейся школы №71

Им стал Иван Пихенько
Мария Дедкова
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Иван Пихенько - кандидат педагогических наук, доцент. Он имеет отличный послужной список и большой опыт работы в сфере образованияИван Пихенько - кандидат педагогических наук, доцент. Он имеет отличный послужной список и большой опыт работы в сфере образования
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В Брянске назначили директора строящей школы №71. Им стал Иван Пихенько. Его кандидатуру сегодня, 23 июня согласовали депутаты горсовета.

Иван Николаевич уже фактически исполнял обязанности директора, говорят родители.

Иван Пихенько - кандидат педагогических наук, доцент. Он имеет отличный послужной список и большой опыт работы в сфере образования, отмечают в пресс-службе горсовета.

Напомним, школа №71 будет находиться в районе старого аэропорта. Она откроется уже 1 сентября.

Школа №71 станет самой большой школой города. В ней будет заниматься 1225 ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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