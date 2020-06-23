В Брянске назначили директора строящейся школы №71
В Брянске назначили директора строящей школы №71. Им стал Иван Пихенько. Его кандидатуру сегодня, 23 июня согласовали депутаты горсовета.
Иван Николаевич уже фактически исполнял обязанности директора, говорят родители.
Иван Пихенько - кандидат педагогических наук, доцент. Он имеет отличный послужной список и большой опыт работы в сфере образования, отмечают в пресс-службе горсовета.
Напомним, школа №71 будет находиться в районе старого аэропорта. Она откроется уже 1 сентября.
Школа №71 станет самой большой школой города. В ней будет заниматься 1225 ребят.
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ИСТОЧНИК KP.RU