В Брянске назначили директора строящейся школы №71

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:51:52+03:00

Иван Пихенько - кандидат педагогических наук, доцент. Он имеет отличный послужной список и большой опыт работы в сфере образования

Им стал Иван Пихенько

Изменить размер текста: A A

В Брянске назначили директора строящей школы №71. Им стал Иван Пихенько. Его кандидатуру сегодня, 23 июня согласовали депутаты горсовета.

Иван Николаевич уже фактически исполнял обязанности директора, говорят родители.

Иван Пихенько - кандидат педагогических наук, доцент. Он имеет отличный послужной список и большой опыт работы в сфере образования, отмечают в пресс-службе горсовета.

Напомним, школа №71 будет находиться в районе старого аэропорта. Она откроется уже 1 сентября.

Школа №71 станет самой большой школой города. В ней будет заниматься 1225 ребят.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU