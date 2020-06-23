В Брянской области нашли пропавшего Николая Петрухина
В Брянской области нашли живым пропавшего Николая Петрухина. 81-летний мужчина ушел из дома утром 21 июня.
Дедушку искали больше суток.
На поиски отправились волонтеры. Они собирали информацию и обзванивали больницы. Пожилой мужчина пытался сесть на электричку. Активисты отправились проверять станцию.
На помощь пришла проводница электрички, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск". Она узнала пожилого мужчину по ориентировке и сообщила, что он выходил на станции Красный Пофинтерн.
23 июня пенсионера обнаружили у железнодорожной насыпи в траве живым.
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ИСТОЧНИК KP.RU