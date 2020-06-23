Брянцам покажут прямую трансляцию марша в честь 75-летия Победы
Трансляция начнется в 10.00
Напомним, в Брянске вместо привычного парада поколений состоится торжественный марш.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянцы смогут увидеть торжественный марш Победы по телевизору. Трансляция начнется в 10.00 24 июня по телеканалу "Брянская губерния".
Напомним, в Брянске вместо привычного парада поколений состоится торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением парадных расчетов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU