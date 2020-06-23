2020-06-23T17:02:29+03:00
Общество

Брянцам покажут прямую трансляцию марша в честь 75-летия Победы

Трансляция начнется в 10.00
Мария Дедкова
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Напомним, в Брянске вместо привычного парада поколений состоится торжественный марш.Напомним, в Брянске вместо привычного парада поколений состоится торжественный марш.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянцы смогут увидеть торжественный марш Победы по телевизору. Трансляция начнется в 10.00 24 июня по телеканалу "Брянская губерния".

Напомним, в Брянске вместо привычного парада поколений состоится торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением парадных расчетов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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