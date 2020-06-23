Брянские предприятия отправили на экспорт свыше 450 тонн продукции
Брянские предприятия экспортировали 454 тонны сельскохозяйственной продукции. С 2 по 21 июня 23 партии брянского товара были направлены в страны Европы и Азии.
В частности, 170 тонн белковой кормовой смеси послали в Сербию, 142 тонны технического жира — в Польшу, 82 тонны мяса — в Саудовскую Аравию, 39 тонн мяса птицы — в Монголию. На территорию Украины экспортировали 21 тонну молочной продукции.
Все брянские животноводческие грузы соответствуют требованиям стран-получателей, рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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ИСТОЧНИК KP.RU