Брянские предприятия отправили на экспорт свыше 450 тонн продукции

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:43:21+03:00

Брянские товары пользуются спросом в разных частях мира

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Брянские предприятия экспортировали 454 тонны сельскохозяйственной продукции. С 2 по 21 июня 23 партии брянского товара были направлены в страны Европы и Азии.

В частности, 170 тонн белковой кормовой смеси послали в Сербию, 142 тонны технического жира — в Польшу, 82 тонны мяса — в Саудовскую Аравию, 39 тонн мяса птицы — в Монголию. На территорию Украины экспортировали 21 тонну молочной продукции.

Все брянские животноводческие грузы соответствуют требованиям стран-получателей, рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

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ИСТОЧНИК KP.RU