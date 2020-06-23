Жителя Новозыбкова подозревают в убийстве односельчанина и его матери
50-летнего жителя Новозыбковского района подозревают в убийстве двух человек.
По версии следствия, рано утром 7 июня мужчина пришел в гости к односельчанину. Здесь приятели поссорились. Гость ударил ножом хозяина дома и его мать. От полученных ран потерпевшие скончались на месте.
- Подозреваемый с места происшествия скрылся, а орудие убийства выбросил по дороге в поле, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Орудие преступления нашли в километре от дома.
Предполагаемого преступника задержали. Его заключили под стражу.
Расследование уголовное дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU