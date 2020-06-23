В Брянске после ливня на Черметовском мосту образовался провал

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:02:39+03:00

Как говорят в горадминистрации, яму заделывают

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В Брянске после проливного дождя на Черметовском мосту образовался провал. Здесь обрушилась часть пешеходной зоны и дороги.

- На место происшествия незамедлительно выехала специальная бригада дорожного управления, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Рабочие устраняют образовавшуюся яму. Просим пешеходов быть внимательными на данном участке пути и, по возможности, выбирать другой маршрут.

Напомним, в сентябре 2017-го на мосту произошло похожее происшествие. Тогда часть моста обрушилась после прошедшего в городе ливня. Стоки подмыли грунт. Из-за этого провалилась бетонная плита пешеходного тротуара. Тогда промыв засыпали грунтом.

На мосту обрушилась часть пешеходной зоны и дороги.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU