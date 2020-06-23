В Брянске за ночь выпала месячная норма осадков
В Брянске в ночь с 22 на 23 июня выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили в Управлении по делам ГОЗНТЧС.
В оперативные службы поступило около десятка звонков, связанных с последствиями ночного ливня.
Ликвидировать последствия непогоды начали в пять утра.
Пострадали дома на улице Краснофлотской. Сюда зашла вода.
Специальные бригады работали также в Бежице. Здесь откачивали воду с улиц и чистили ливневки.
Во время ливня в городе также упало несколько деревьев. Аварийные бригады убрали их с улицы Октябрьской, с пересечения Металлургов и Донбасской, бригады энергетиков убирали упавшие ветви с проводов на улицах Калинина и Бежицкой.
Потоки воды размыли пешеходную зону на Черметовском мосту. Яму устраняют, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU