2020-06-23T14:35:41+03:00
Общество

В Брянске за ночь выпала месячная норма осадков

Оперативные службы приняли десятки звонков от горожан о ЧП
Мария Дедкова
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Специальные бригады работали также в Бежице. Здесь откачивали воду с улиц.Специальные бригады работали также в Бежице. Здесь откачивали воду с улиц.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в ночь с 22 на 23 июня выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили в Управлении по делам ГОЗНТЧС.

В оперативные службы поступило около десятка звонков, связанных с последствиями ночного ливня.

Ликвидировать последствия непогоды начали в пять утра.

Пострадали дома на улице Краснофлотской. Сюда зашла вода.

Специальные бригады работали также в Бежице. Здесь откачивали воду с улиц и чистили ливневки.

Во время ливня в городе также упало несколько деревьев. Аварийные бригады убрали их с улицы Октябрьской, с пересечения Металлургов и Донбасской, бригады энергетиков убирали упавшие ветви с проводов на улицах Калинина и Бежицкой.

Потоки воды размыли пешеходную зону на Черметовском мосту. Яму устраняют, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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