С июля поезда между Брянском и столицами будут ходить чаще

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:09:51+03:00

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С июля поезда между Брянском и столицами станут курсировать чаще.

Так, с 1 июля поезд Брянск – Санкт-Петербург начнет ходить через день (вместо 1 раза в четыре дня). Состав будет направляться из Брянска по нечетным числам в 15.08 и по четным – из Санкт-Петербурга в 14.30, сообщает пресс-служба МЖД.

С 3 июля частично восстановится движение дневных поездов №739 Москва – Брянск (отправление в 13.31) и №742 Брянск – Москва (отправление в 19:10). Они будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

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ИСТОЧНИК KP.RU